В Белгородской области к работе в условиях надвигающейся непогоды готовы 277 бригад энергетиков

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

По прогнозу синоптиков завтра, 11 августа, на территории Белгородской области ожидается ухудшение погоды: дожди, грозы, град, ветер с порывами до 18 м/с. Энергетики Белгородэнерго готовы к ликвидации возможных последствий непогоды.

К оперативному реагированию могут быть привлечены 277 бригад в составе 1209 человек и 602 единицы техники, в том числе 146 специализированной. В распоряжении филиала находится 207 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 28,9 МВт, которые могут быть использованы для обеспечения электроэнергией социально значимых объектов региона.

В Белгородэнерго работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, ЕДДС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и метеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним — это может быть смертельно опасно, а сообщить в энергокомпанию или МЧС. О повреждении энергообъектов и нарушениях энергоснабжения информировать по единому бесплатному телефону контакт-центра 8-800-220-0-220.