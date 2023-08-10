В Белгороде к 1 сентября планируют открыть обновленный сквер «Студенческий»

фото: @beladm31

В Белгороде работы по благустройству сквера «Студенческий» выполнены на 85 %. Подрядчики уже завершили обустройство амфитеатра с удобными скамейками, уложили тротуар, рядом установили спортивную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

До полного завершения работ осталось доделать перголу и смонтировать качели. Также строителям предстоит завершить устройство наружного освещения и видеонаблюдение, озеленить территорию. Полностью завершить все работы по благоустройству планируется к 1 сентября.