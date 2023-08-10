Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Белгород
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 13:49

В Белгороде к 1 сентября планируют открыть обновленный сквер «Студенческий»

Работы на объекте выполнены на 85%
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: @beladm31

фото: @beladm31

В Белгороде работы по благустройству сквера «Студенческий» выполнены на 85 %. Подрядчики уже завершили обустройство амфитеатра с удобными скамейками, уложили тротуар, рядом установили спортивную площадку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии областного центра.

До полного завершения работ осталось доделать перголу и смонтировать качели. Также строителям предстоит завершить устройство наружного освещения и видеонаблюдение, озеленить территорию. Полностью завершить все работы по благоустройству планируется к 1 сентября.