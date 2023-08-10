Белгород и Дэчжоу стали городами-побратимами. Фото: @v_v_demidov.

С сегодняшнего дня Белгород и Дэчжоу стали городами-побратимами. Соглашение об установлении побратимских отношений подписали глава администрации Белгорода Валентин Демидов и мэр китайского города Чжу Кайго.

Теперь в рамках сотрудничества города будут развивать социально-культурное и экономическое партнерство. Также было подписано соглашение между БелГУ и Дэчжоуским университетом.

- Рад этому событию и уверен, что оно поспособствует общему процветанию наших городов и стран. Уже возвращаюсь из короткой рабочей поездки в Китай. Позже подробно поделюсь впечатлениями и расскажу о посещении научно-инновационного парка, центра управления транспортом, университета, нескольких производств и компании по переработке отходов, - поделился мэр Белгорода Валентин Демидов.