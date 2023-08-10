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НовостиПроисшествия10 августа 2023 13:15

За избиение шумных гостей своей соседки белгородец может надолго лишиться свободы

Оба оппонента попали в больницу в тяжелом состоянии
Наталия ИЛЮШНИКОВА
фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Оперативники задержали 36-летнего ранее судимого жителя Белгорода за избиение двух мужчин. О поступлении пациентов в тяжелом состоянии в полицию сообщили медики.

По предварительным данным конфликт произошел в одной из многоэтажек областного центра. Белгородец заметил на лестничной площадке двоих мужчин, которые находясь в гостях у соседки громко себя вели. Все трое находились под действием алкоголя, и словесная перепалка быстро переросла в драку. Фигурант избил двух оппонентов и скрылся.

На подозреваемого завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Белгородцу грозит до 12 лет лишения свободы.