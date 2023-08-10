Спасатели предупреждают белгородцев о сильном ветре, грозах и граде 11 августа

На Белгородскую область надвигаются грозы, град и сильный ветер. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

На Белгородскую область снова надвигается непогода. По прогнозам синоптиков, завтра, 11 августа, на территории Белгородской области местами пройдут сильные дожди, возможны грозы и град. Ветер восточной четверти 8-13 м/с. Местами порывы могут достигать 18 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит 15-20 градусов тепла. Днем столбики термометров будут достигать 24-29 градусов.

В спасательном ведомстве белгородцам советуют придерживаться правил безопасности во время грозы: закрывайте в доме окна и двери, выключайте телевизор и другие электроприборы. Если непогода застал вас на улице, держитесь подальше от больших одиноко стоящих деревьев и конструкций, способных упасть.

Водителям рекомендуют строго соблюдать ПДД и помнить, что во время дождя снижается видимость, дорога становится скользкой и управлять автомобилем сложнее. Во время грозы закройте окна в автомобиле, уберите внешнюю антенну при ее наличии. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, при сильном ветре они представляют большую опасность. Если во время грозы вы находитесь внутри машины, не трогайте металлические детали, которые соприкасаются с кузовом автомобиля.