В Белгороде работы по обустройству набережной до Кон Прока выполнены на 35%

фото: @beladm31.

Работы по обустройству участка набережной от КонПрока до моста на Волчанской идут полным ходом. Подрядчики монтируют и красят основание для деревянного настила, обустраивают плиткой тротуар, асфальтируют велодорожки. В районе моста на Волчанской устанавливают сваи для пешеходного моста.

В пресс-службе мэрии Белгорода рассказали, что работы выполнены на 35%. Это будет современное пространство для прогулок и отдыха. Пешеходная зона объединит центр города и городской пляж. Здесь появится инфраструктура для детей и взрослых. Со временем на пространстве оборудуют спортивные объекты, детские игровые площадки, кафе, многофункциональный павильон, а также олимпийскую стометровку.