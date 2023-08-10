Белгородский поселок Горьковский второй день подряд обстреливают ВСУ

Из-за обстрела в трех домах выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Второй день подряд обстрелам со стороны Украины подвергается поселок Горьковский Грайворонского городского округа. К счастью, сегодня никто не пострадал, но есть повреждения в трех домах. О происшествии сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В Грайворонском городском округе под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский. Пострадавших нет. Есть повреждения в трех частных домовладениях: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы. Оперативные и аварийные службы работают на месте, - написал губернатор в телеграм-кнале.

Напомним, вчера, 9 августа, в результате прилетов в центр поселка один человек погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Трое пострадавших сейчас в больницах под наблюдением враче. Одного мужчину после оказания помощи отпустили домой на амбулаторное лечение.