В белгородском приграничье больше 8 тысяч жителей оформили кредитные каникулы

В регионе более 8 тысяч жителей приграничья оформили кредитные каникулы.

Рекомендация от Центробанка о предоставлении кредитных каникул жителям приграничья появилась в июне. С этого момента было подано больше 9 тысяч обращений. На сегодняшний день в работе находится 72 заявки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В регионе более 8 тысяч жителей приграничья оформили кредитные каникулы. 481 человек уже после одобрения заявки решил самостоятельно отказаться от услуги.

ЦБ ранее рекомендовал быть лояльнее к жителям приграничья коммерческим банкам и некредитным финансовым организациям. В ЦБ подчеркнули, что следует учитывать имущественные последствия, а также возникшие жизненные обстоятельства белгородцев в индивидуальном порядке.

Чтобы запросить кредитные каникулы, необходимо обратиться в офис финансовой организации. Также можно воспользоваться личным онлайн-кабинетом банка.