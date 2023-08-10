Беспилотник самолетного типа сбили в Белгородском районе

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о работе системы противовоздушной обороны в Белгородском районе днем 10 августа. Военные сбили беспилотный летательный аппарат самолетного типа. По предварительной информации, обошлось без последствий на земле.

- В Белгородском районе сработала наша система ПВО – сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала, - написал глава региона в телеграм-канале.

Напомним, вчера на подлете к Шебекино также была сбита воздушная цель. Пострадавших и разрушений не выявлено. В Журавлевке Белгородского района БПЛА сбросил взрывное устройство. Никто не пострадал, разрушений нет.