Белгородец, обвиняемый в убийстве школьницы, останется под стражей до октября

Обвиняемого в изнасиловании и убийстве 15-летней белгородки заключили под стражу на два месяца - до 6 октября включительно. Об этом об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда.

Преступление произошло в Разумном 4 августа. Мужчина напал на девочку в районе кладбища. Он изнасиловал ее и задушил, чтобы она не рассказала о произошедшем правоохранителям. Тело школьницы нашли лишь спустя два дня, 6 августа. 7 числа подозреваемого задержали.

9 августа следователь подал в суд ходатайство об избрании меры пресечения. В тот же день суд решил заключить фигуранта под стражу. Постановление пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.