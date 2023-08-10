В ближайшие дни в белгородских школах начнут обклеивать окна бронепленкой. Фото: скриншот видео

В школах и детских садах Белгорода в ближайшее время приступят к оклейке окон бронепленкой, которая показала эффективность во время испытаний на полигоне. Также во всех учебных заведениях оборудуют укрытия на случай ЧС. В тех зданиях, где нет подвалов, в качестве укрытий задействуют «слепые» зоны, защищенные несущими стенами.

- До начала учебного года остается меньше месяца. Наша задача – полностью подготовить все учебные заведения, а главное – обеспечить безопасность детей и персонала, - отметил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Градоначальник на прошлой неделе встретился с директорами городских школ, гимназий, лицеев. Власти города вместе с руководством учебных заведений разрабатывают методику и алгоритмы действий во всех возможных внештатных ситуациях – с учетом особенностей каждой школы и детского сада.

- Надеемся, что применять их не придется. Но мы должны быть готовы ко всему, чтобы действовать четко, грамотно и уверенно. Благодарю директоров за выдержку, важные замечания и предложения, - сказал мэр областного центра.