Под обстрел ВСУ за сутки попали 7 муниципалитетов Белгородской области

По приграничью региона пришлось больше 80 ударов противника. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки по Белгородской области пришлось больше 80 ударов со стороны Украины. Один человек погиб, еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Информацию о нанесенных ударах за 9 августа опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе под удар попали Щетиновка и Наумовка – зафиксировано 4 и 3 прилета соответственно. В Журавлевке противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Окраину села Богун-Городок в Борисовском районе обстреляли из миномета – зафиксировано 5 снарядов. Обошлось без последствий.

В Валуйском городском округе по селу Кукуевка выпущен один минометный снаряд. Никто не пострадал, разрушений нет.

Под минометный обстрел попал хутор Старый в Волоконовском районе – установлено 8 прилетов. Пострадавших и разрушений нет.

В Краснояружском районе из артиллерии обстреляли окраину села Колотиловка – зафиксировано 4 прилета. Обошлось без последствий.

В Шебекинском городском округе по хуторам Марьино и Панков выпущено по 5 минометных снарядов, по селу Муром – 2, по МАПП «Шебекино» – 8 минометных снарядов. В селе Новая Таволжанка сбит один беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

Больше всего досталось Грайворонскому округу – 5 снарядов разорвались в центре поселка Горьковский. Один человек погиб, четверо получили ранения. В результате обстрела в поселке повреждены два частных дома и три автомобиля. На одной из улиц оборвана линия электропередачи. По окраине села Сподарюшино выпущено 16 минометных снарядов, по окраине села Мокрая Орловка – 9, по окраинам сел Козинка и Заречье-Второе – 3 и 5 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.