Больше 5,5 тысяч белгородок получили профильные услуги по родовым сертификатам с начала года

В Белгородской области с начала года больше 5,5 тысяч женщин получили профильные услуги по родовым сертификатам. Такой сертификат позволяет женщине выбрать медицинскую организацию для родов, а также наблюдаться во время и после беременности.

В общей сложности в родильных домах в стационарных условиях было оказано свыше 5,4 тысячи услуг, еще 8,4 тысячи - в поликлиниках в ходе профилактических медосмотров новорожденных детей.

Стоит отметить, что все услуги по родовому сертификату оплачиваются только в случае их бесплатного предоставления по полису ОМС, сохранения беременности и постановки младенца на учет в детскую поликлинику до достижения трех месяцев.

Сертификат оформляется в электронном виде, сведения о нем можно найти в личном кабинете на портале Госуслуг.