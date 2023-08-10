За сутки в Белгородской области в ДТП пострадали три ребенка. Фото: "КП" Архив

Вчера в Старооскольском гороокруге 14-летний подросток на мопеде столкнулся с «Нивой». По предварительным данным, у юного водителя не было прав. Мопедист не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «Ниву», за рулем которой был 32-летний водитель. Подростка с травмами госпитализировали.

Вечером того же дня в селе Долгая Поляна Старооскольского округа 44-летний водитель «Нисан Х-треил», находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на детскую коляску в которой находилась 2-х летняя девочка. Коляска опрокинулась, ребенок выпал из нее. В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был госпитализирован в травматологическое. Пьяный водитель и мама ребенка не пострадали.

Еще одно ДТП случилось в Белгороде. По предварительным данным 35-летняя автомобилистка на «Киа Рио» сбила 5-летнего мальчика, который выехал на проезжую часть со дворовой территории. В результате ДТП маленький велосипедист получил телесные повреждения.