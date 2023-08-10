Белгородским школьникам понадобится согласие от родителей на учебу. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Вчера, 9 августа, во время вечернего прямого эфира житель Белгородской области спросил губернатора, зачем нужно согласие родителей на посещение ребенком школы.

- Теперь что, обязательно надо подписывать согласие на посещение ребенком школы, или всё-таки нет? А если не обеспечено согласие родителей, школу, получается, не обязательно посещать? - спросил озадаченный белгородец.

Вячеслав Гладков пояснил, что согласие родителей потребуется только детям из приграничных муниципалитетов.

- У нас обстановка достаточно сложная, поэтому мне очень важно, чтобы все родители понимали, что нахождение детей в одном месте приносит определенные риски. Здесь нужно совместное решение и правительства области, и администрации района или округа, администрации школы и родителей. Если есть переживание за безопасность – не начинаем очный учебный процесс. Но если начинаем, то нужно быть во всеоружии, - ответил глава Белгородской области.

Напомним, в новом учебном году к очному формату обучения вернутся все приграничные муниципалитеты, за исключением 20-километровой зоны ль госграницы, где однозначно сохранится дистант.