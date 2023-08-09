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НовостиПолитика9 августа 2023 16:41

На подлете к белгородскому Шебекино сбита воздушная цель

Оперативные службы уточняют последствия на земле
Наталия ИЛЮШНИКОВА

Система противовоздушной обороны сработала над Шебекинским городским округом. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области. По словам главы региона, оперативные службы уточняют последствия от сбитой цели.

- Сработала система ПВО. Сбита воздушная цель на подлете к городу. О последствиях на земле оперативные службы уточняют информацию. По предварительным данным известно, пострадавших и разрушений нет, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.