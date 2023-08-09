Два дома и три машины пострадали от обстрела ВСУ в белгородском поселке. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 9 августа, под обстрел ВСУ попал поселок Горьковский Грайворонского городского округа. В результате атаки от осколочных ранений не совместимых с жизнью погиб один местный житель. Еще трое мужчин получили ранения ног, женщину контузило.

Противник выпустил по центру населенного пункта пять снарядов. Они взорвались возле школы.

В результате подомового обхода оперативные службы выявили в поселке повреждения в двух частных домовладениях – в них выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы. Помимо этого, осколками посекло три автомобиля.

- Также на одной улице оборвана линия электропередачи. Аварийные службы работают на месте и устраняют последствия, - сообщил губернатор Вячеслав Гладков.