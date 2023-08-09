Вице-губернатор Иван Будлов уволился из Правительства Белгородской области

Иван Будлов. Фото: @belregion_ru.

В правительстве Белгородской области очередные кадровые изменения. Свой пост покинул заместитель губернатора Иван Будлов. Он отработал в региональном правительстве больше двух лет.

Стало известно, что увольнение Будлова связано с его переходом на новую работу за пределами Белгородской области. Это Будлов подтвердил редакции «Фонаря» в личной беседе.

Напомним, начина с февраля 2021 года Иван Будлов занимал в региональном правительстве должность референта губернатора Белгородской области по правовым вопросам. В январе 2022 года он официально назначен на должность вице-губернатора и главы администрации главы региона.

Справочно: Иван Будлов уроженец Приморского края, выпускник Дальневосточного государственного университета по специальности «юриспруденция» долгое время работал в органах прокуратуры Приморского края, затем – в Генеральной прокуратуре РФ. В Белгородской области при кураторстве Ивана Будлова запустили проект оказания бесплатной юридической помощи. Приемы идут через МФЦ. Кроме того, специалисты организуют и выездные консультации в малых населённых пунктах региона.