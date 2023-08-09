Белгородский Следком сообщил подробности гибели мальчика в Шебекино

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Вчера на городском пляже в Шебекино утонул восьмилетний мальчик. Следственный комитет завел уголовное дело по факту гибели ребенка. Преступление квалифицируют как причинение смерти по неосторожности.

По предварительной информации, 8 августа около 16 часов ребенок вместе со знакомым своей матери пошли купаться на городской пляж города Шебекино. В какой-то момент мужчина отвлекся и не контролировал поведения мальчика на воде. О том, что ребенок пропал, мужчина сообщил спасателям и матери малыша.

Позже в тот же день тело школьника обнаружили на дне водоема.

В пресс-службе СУ СК РФ по белгородской области сообщили, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.