В Белгороде усилили контроль за нарушителями парковки

В Белгороде появились дополнительные комплексы фиксации нарушений на улично-дорожной сети. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города и призвали автомобилистов соблюдать ПДД.

Так, неправильную парковку теперь фиксируют в районе дома №18 по Гражданскому проспекту. А по проспекту Богдана Хмельницкого в районе зданий №111, 111а и 113 теперь легко получить штраф за несанкционированную остановку транспорта в зоне запрета.

- Данные мероприятия направлены на обеспечение пропускной способности отдельных участков. Автомобили, которые паркуются на указанных участках, создают помехи движению, что в свою очередь приводит к образованию заторов, - пояснили в Центре организации дорожного движения.