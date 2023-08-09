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НовостиОбщество9 августа 2023 14:24

В Белгороде усилили контроль за нарушителями парковки

Также дополнительно будут фиксировать несанкционированную остановку транспорта
Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгороде появились дополнительные комплексы фиксации нарушений на улично-дорожной сети. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии города и призвали автомобилистов соблюдать ПДД.

Так, неправильную парковку теперь фиксируют в районе дома №18 по Гражданскому проспекту. А по проспекту Богдана Хмельницкого в районе зданий №111, 111а и 113 теперь легко получить штраф за несанкционированную остановку транспорта в зоне запрета.

- Данные мероприятия направлены на обеспечение пропускной способности отдельных участков. Автомобили, которые паркуются на указанных участках, создают помехи движению, что в свою очередь приводит к образованию заторов, - пояснили в Центре организации дорожного движения.