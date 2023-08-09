Белгородца, подозреваемого в убийстве и изнасиловании школьницы, взяли под стражу. Фото: "КП" Архив

Жителя Белгородской области, которого обвиняют в изнасиловании и убийстве школьницы, взяли под стражу. Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения. Об этом сообщили в пресс-службе белгородского Следкома.

Напомним, по версии следствия, 4 августа года в поселке Разумное Белгородского района обвиняемый напал на проходившую мимо кладбища 15-летнюю девочку. Мужчина изнасиловал ее, а после задушил, опасаясь, что она сообщит о случившемся в правоохранительные органы. Тело школьницы обнаружили спустя два дня.

Во время допроса фигурант признал свою вину в полном объеме. Он мотивировал свой поступок тем, что был пьян и ему не хватало женского внимания.