До конца года 10 000 белгородцев обеспечат качественной питьевой водой

Фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

В этом году жителей шести микрорайонов Дубовского сельского поселения в Белгородском районе обеспечат качественной питьевой водой. Сейчас там идет строительство сетей и сооружений водоснабжения. Ход работ проверил губернатор Вячеслав Гладков.

Стройка проходит в рамках федерального проекта «Чистая вода». Здесь запланировано оборудование семи водозаборных скважин производительностью 40 м3/час каждая, одной станции водоподготовки, совмещенной с насосной станцией, четырех резервуаров запаса чистой воды и более 32 км сетей водоснабжения. Планируется, что все работы будут выполнены до конца сентября текущего года.

- Чистая вода — это фундамент, без которого жизнь просто физически невозможна. И несмотря на все трудности, обеспечение жителей области качественным водоснабжением остается одним из главных приоритетов нашей деятельности, - отметил Гладков.