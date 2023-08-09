Белгородцев приглашают на фестиваль современной музыки

В Белгородском районе пройдет III Открытый брендовый фестиваль современной музыки «Музыка рек».

На футбольном стадионе села Беломестное в Белгородском районе пройдет III Открытый брендовый фестиваль современной музыки «Музыка рек». Мероприятие состоится 12 августа и объединит исполнителей и слушателей.

Фестиваль собирает на своей площадке талантливых музыкантов, приобщает слушателей к современной музыке и дает каждому реализовать свой творческий потенциал. На музыкальном празднике встретятся коллективы разных жанров и стилей, будет звучать джаз, рок, электронная и поп-музыка, шансон, романс и авторская песня. Кроме того, для гостей фестиваля пройдет мастер-класс по игре на гитаре.

Мероприятие пройдет с 16:00 до 18:00. Посещение бесплатное. (0+)