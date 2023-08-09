10 августа в Белгород вернутся 30-градусная жара и грозы. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские синоптики сообщили, что в четверг, 10 августа, в регион вернется жара. При этом осадки не прекратятся.

Так, по прогнозу сотрудников гидрометцентра, завтра ожидается переменная облачность. Ночью на территории региона преимущественно без осадков. Днем же возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северной четверти ночью 3-8 м/с, днем 8-13 м/с. По области температура воздуха ночью 11-16 тепла, днем от 26 до 31 тепла. В Белгороде ночью 14-16 тепла, днем от 26 до 28 тепла.

ГУ МЧС России по Белгородской области напоминает, что во время грозы следует отключить электроприборы из розетки и закрыть окна. Если непогода застала вас на улице, постарайтесь держаться как можно дальше от линии электропередач, старых деревьев и неустойчивых конструкций.