фото: пресс-служба администрации Белгорода.

С начала года в Белгороде модернизировали восемь светофорных объектов. Из них четыре на ул. Губкина, три – на малом проезде Б. Хмельницкого, один комплекс – на пересечении ул. Победы и Белгородского полка.

Главная особенность новых светофоров в том, что они сами адаптируют режим работы в зависимости от потока транспорта, тем самым увеличивая пропускную способность участка. Кроме того, часть светофоров снабжена петлевыми детекторами. Встроенный датчик переключает светофор на другой режим, когда машина подъезжает близко к перекрестку.

В пресс-службе администрации Белгорода рассказали, что автоматизация процесса дорожного регулирования позволяет более качественно следить за ситуациями на дорогах. При этом важно, чтобы каждый участок дороги был полностью контролируемым. Там также отметили, что особенно это актуально на больших перекрестках.