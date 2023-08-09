Белгородец пытался украсть с сахарного завода 129 килограммов металла.

В полицию Белгородского района обратились представители сахарного завода. Они сообщили, что охрана удерживает мужчину, который пытался похитить металлические конструкции. Правоохранители задержали 27-летнего местного жителя.

По предварительным данным, мужчина раньше работал на заводе и знал, как туда попасть. На днях ночью он через поврежденное ограждение пробрался на территорию предприятия и вынес 129 килограммов металла стоимостью более 2,5 тысяч рублей, который спрятал неподалеку. Злоумышленник вернулся за добычей лишь спустя три дня. Когда белгородец стал переносить и сдавать похищенное в скупку, его заметили охранники.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что теперь за кражу белгородцу грозит до двух лет лишения свободы.