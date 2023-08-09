За сутки ВСУ ударили по трем белгородским муниципалитетам больше 110 раз

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область из артиллерии, гранатометов, минометов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область из артиллерии, гранатометов, минометов. Больше всего ударов пришлось по Белгородскому району. В Краснояружском ранение получил местный житель. К счастью, госпитализация ему не потребовалась. Подробности опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в Белгородском районе под обстрел попали пять населенных пунктов. Из артиллерии обстреляли Журавлевку, Нехотеевку и Красный Хутор. Зафиксировано – 13, 10 и 5 прилетов соответственно. На Наумовку с беспилотника сбросили гранату. По Щетиновке пришлось 11 артиллерийских снарядов и 58 гранатометных выстрелов. Обошлось без последствий.

По окраине села Колотиловка в Краснояружском районе выпущено 7 артиллерийских снарядов, по окраине поселка Прилесье – 2. Обошлось без последствий. Утром в Колотиловке в результате падения неустановленного объекта произошло возгорание сенника на территории частного домовладения. Есть пострадавший – мужчина с осколочным ранением стопы. Медики скорой оказали ему необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась.

Хутор Панков, Новую Таволжанку и поселок Красное в Шебекинском городском округе обстреляли из миномета. Зафиксировано – 4, 3 и 3 прилета соответственно. В результате обстрелов ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.