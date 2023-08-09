Чеченский батальон нанес удар по позициям ВСУ рядом с Белгородской областью. Фото: скриншот видео

Рамзан Кадыров рассказал в телеграм-канале о работе батальона «Запад-Ахмат» на границе с Белгородской областью. По словам политика, бойцы нанесли удар «по позициям на территории таможенного поста «Нехотеевка» со стороны Украины».

- После проведения воздушной разведки было выявлено скопление вражеской техники и передвижение личного состава ВСУ. На первый взгляд пустующий пропускной пункт под покровом ночи заполнялся необходимыми для диверсионных групп боеприпасами и средствами передвижения. Затем все это тщательно маскировалось, чтобы не допустить обнаружения с воздуха, - написал Кадыров.

Глава Чечни отметил, что скопление техники и боеприпасов ВСУ обнаружили в результате разведки. Соответствующие координаты передали минометному расчету. И на рассвете атаковали позиции противника.

- Военнослужащие чеченского батальона дали ясно понять, что не позволят нарушить покой и безопасность жителей приграничных территорий. Я благодарю их за эффективную службу на вверенном участке, - заявил Рамзан Кадыров.