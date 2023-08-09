В этом году больше 600 белгородских семей отметили «золотые» и «бриллиантовые» свадьбы

Фото: соцсети Татьяны Слюсаренко.

В ЗАГСах Белгородской области в 2023 году поздравления с 50-летием семейной жизни получили 595 супружеских пар. Еще 90 юбиляров отметили 60 лет брака. Такой статистикой поделилась глава белгородского Управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

Сотрудники управления организовали поздравления для «золотых» и «бриллиантовых» юбиляров. Больше всего пар, проживших 60 лет вместе, поздравляли в Белгородском районе, Алексеевском и Валуйском городских округах. «Золотую» свадьбу чаще всего отмечали в Белгородском районе, Алексеевском и Яковлевском городских округах.

- Юбилеи семейной жизни доказывают, что существует настоящая любовь, что люди способны дарить самые светлые чувства друг другу на протяжении долгого времени, - написала Татьяна Слюсаренко на своей страничке в соцсети.