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НовостиОбщество9 августа 2023 9:19

За работу в сельском хозяйстве повышенную пенсию получают больше 18,4 тысяч белгородцев

Доплата положена неработающим пенсионерам, проработавшим в отрасли более 30 лет
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Средний размер пенсии с учетом доплаты за работу в сельском хозяйстве сегодня составляет 24,8 тыс. рублей.

Средний размер пенсии с учетом доплаты за работу в сельском хозяйстве сегодня составляет 24,8 тыс. рублей.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Правительство РФ утвердило список из 500 сельскохозяйственных специальностей, за которые положена социальная поддержка. Доплату получают неработающие пенсионеры, прослужившие больше 30 лет в отрасли. Среди них - механизаторы, мастера машинного доения, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и другие. При этом период работы в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели до 1 января 1992 года включается в стаж в сельском хозяйстве вне зависимости от наименования специальности или должности.

В Белгородской области более 18,4 тысячи специалистов получают повышенную пенсию. Размер доплаты составляет 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. Средний размер пенсии с учетом доплаты за работу в сельском хозяйстве сегодня составляет 24,8 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Отделения Социального фонда России.

Стоит отметить, что с 2022 года назначенная надбавка сохраняется даже если пенсионер переезжает из села в город. Доплата назначается автоматически в момент оформления страховой пенсии.