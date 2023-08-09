В Белгородской области 15 водоемов очистили от мусора и зарослей

В Белгородской области продолжается программа по очистке водоемов и русел рек. В этом году специалисты сдали уже 15 объектов. Качество выполненных работ на всех будут принимать местные жители.

Так общественная приемка уже успешно прошла на пруду в селе Комсомолец. Жители приняли работы без замечаний. Об этом в утреннем обращении рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

- Пруд в селе Комсомолец Белгородского района после окончания работ жители приняли без замечаний. Хорошее решение, я сейчас имею в виду общественную приемку, будем этот механизм продолжать и дальше, - отметил глава Белгородской области.