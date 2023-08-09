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НовостиОбщество9 августа 2023 7:51

Порядка 4,5 тысяч детей отдохнули этим летом за пределами Белгородской области

В летних лагерях региона побывали 13 тысяч школьников
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Дети третьей смены возвращаются в Белгородскую область из лагеря «Бригантина «Белогорье».

Дети третьей смены возвращаются в Белгородскую область из лагеря «Бригантина «Белогорье».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

Дети третьей смены возвращаются в Белгородскую область из лагеря «Бригантина «Белогорье», который находится в Крыму. Еще 100 школьников в ближайшие дни отправятся на отдых в Башкирию. Об этом рассказал губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении в соцсети.

Глава региона отметил, что в детских лагерях за пределами Белгородской области за лето уже отдохнули 4,5 маленьких жителей региона. Это стало возможным благодаря поддержке и помощи глав субъектов Российской Федерации, которые откликнулись и принимают белгородских детей, дают возможность им набраться сил, впечатлений, эмоций и просто отдохнуть.

- Но это не говорит о том, что все наши лагеря в этом году не работают – уже 13 тысяч детей отдохнули в тех лагерях, которые продолжают свою работу. Поэтому стараемся делать все от нас зависящее, чтобы детство наших детей было счастливым, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.