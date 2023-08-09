Губернатор объяснил, почему восстанавливать дома в Шебекино будут по старым планам. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

В ходе вечернего прямого эфира 8 августа губернатор Вячеслав Гладков зачитал возмущенное сообщение от жительницы Шебекино. Она недовольна тем, что дом на Железнодорожной, 2 восстанавливают по старому плану и требует новую планировку квартиры.

Вячеслав Гладков пояснил, что новые проекты будут долго согласовываться. Также чтобы жители потерянного жилья по улице Железнодорожная не теряли в квадратных метрах, было принято решение восстанавливать их жилье и все остальные объекты в городе по старым техническим паспортам.

- Мы не строим новый дом. Мы восстанавливаем тот дом, на который есть технический план. Если будем согласовывать планировку с каждым жильцом, то это будет новый дом. Соответственно потребуется новый проект, согласование с государственной экспертизой. На это потребуется минимум год-полтора. Мы восстанавливаем то жилье, которое вы утеряли, но оно будет сделано из новых материалов, и будет сделано качественно, - объяснил губернатор Белгородской области.

Напомним, в Шебекино после обстрелов под снос пошли два МКД: трехподъездный на улице Московской 1931 года постройки и шестиподъездный пятиэтажный дом на Железнодорожной 1976 года. Оба решено восстанавливать, работы уже ведутся. Планируется, что уже к концу года жители этих домов вернутся в свои отстроенные квартиры.