Белгород планирует подписать партнерское соглашение с китайским городом Дэчжоу. Фото: скриншот видео

Мэр Белгорода вылетел в Китай с командой Белгородского университета, чтобы подписать партнерское соглашение с городом Дэнчжоу. По словам градоначальника, пятимиллионный город уже сотрудничает с белгородским учебным заведением.

- Когда на нас вышла мэрия этого города с предложением о подписании такого соглашения, мы начали проработку возможных точек соприкосновения, взаимных интересов. Я встречался в том числе и с представителями бизнеса, промышленности города, поинтересовался, есть ли интерес в китайских инвестициях либо в налаживании торгово-промышленных связей. Получили достаточно большой отклик: бизнес представил свои предложения, выразил заинтересованность, - рассказал Демидов.

Власти Белгорода рассчитывают на ответный визит китайской делегации и дальнейшее сотрудничество. Планируется, что партнерские отношения принесут пользу обеим сторонам. Демидов отметил, что запланирована насыщенная программа и обещал по возможности информировать о проделанной работе.