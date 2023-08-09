Пропавшего в Шебекино восьмилетнего ребенка нашли мертвым

Пропавшего в Шебекино мальчика нашли мертвым. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

ЧП произошло на центральном пляже Шебекино Белгородской области вчера, 8 августа. Глава городского округа Владимир Жданов сообщил, что правоохранительные органы займутся расследованием произошедшего.

Вечером 8 августа появилась информация о пропаже восьмилетнего мальчика в Шебекино в районе центрального пляжа. Ребенка нашли спустя несколько часов, но уже мертвым. Его тело достали из водоема. Позднее Владимир Жданов подтвердил смерть школьника и сообщил, что мальчик утонул.

- Сегодня на центральном пляже города Шебекино утонул ребенок. Восьмилетний мальчик. Искренние слова соболезнования родным и близким, хоть и понимаю, что никакими словами ребенка не вернуть, - сказал глава Шебекинского городского округа.