В Колотиловке Белгородской области в результате обстрела пострадал мужчина. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

О ЧП в селе Коолотиловка Краснояружского района сообщил губернатор Белгородской области. По предварительной информации, в результате падения неустановленного на территории частного домовладения предмета загорелся сенник. Осколочное ранение получил местный житель. Его жизни ничто не угрожает. Происшествие случилось сегодня, 9 августа, в 7:30 утра.

- Есть один пострадавший - мужчина с осколочным ранением стопы. Бригадой скорой необходимая медицинская помощь ему была оказана, от госпитализации мужчина отказался, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

На месте происшествия сейчас работают оперативные службы. Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.