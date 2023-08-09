Сотрудник белгородского МЧС взял серебро на Кубке России по пулевой стрельбе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

С 3 по 10 августа в Краснодаре проходит кубок России по пулевой стрельбе спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В составе сборной Белгородской области выступает сотрудник ГУ МЧС России региона Андрей Кожемякин.

Для участия в соревнованиях собрались сильнейшие. Среди 50 спортсменов есть победители и призеры чемпионатов мира. Белгородская сборная уже завоевала несколько медалей. Одну из них принес Андрей Кожемякин – он взял серебро в упражнении В-1.

В общем зачете команда Белгородской области обошла соперников и заняла первую ступень пьедестала.

Коллектив Главного управления МЧС России по Белгородской области поздравляет Андрея и всех представителей белгородской сборной с достигнутыми результатами и желает дальнейших побед!