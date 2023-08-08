В Белгороде на этой неделе закроют пункт выдачи гумпомощи в «Космосе»

фото: @v_v_demidov.

В Белгороде на этой неделе закроется последний пункт выдачи гуманитарной помощи в ДС «Космос». Он проработает до 10 августа включительно. Закрытие связано со снижением спроса. Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов.

- Поток жителей Шебекинского горокруга и других муниципалитетов, которым здесь оказывалась поддержка, сократился в десятки раз. За вчерашний день, например, выдано всего 28 продуктовых наборов (на старте их число составляло до 4 тысяч за день). Хочу искренне поблагодарить каждого, кто участвовал в работе пункта выдачи гумпомощи. Восхищаюсь вашим трудолюбием, неравнодушием и силой духа! – написал Валентин Демидов в соцсети.

Отметим, пункт проработал более двух месяцев, с начала июня. За это время волонтеры выдали почти 33,5 тысячи различных наборов: продуктов питания, средств личной гигиены, бытовой химии.

После закрытия этого пункта, выдача гуманитарной помощи жителям продолжится на территории муниципалитетов области.