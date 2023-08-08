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НовостиСпорт8 августа 2023 14:42

Белгородка Анастасия Глотова взяла золото на соревнованиях в Минске

В Белоруссии сейчас проходят II Игры стран СНГ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: @beladm31

Фото: @beladm31

В эти дни в Белоруссии проходят II Игры стран СНГ. Это международные спортивные соревнования. На хи будет разыграно 246 комплектов медалей. Победителей и призеров определят в 20 видах спорта.

Юная спортсменка из Белгорода стала победительницей на соревнованиях в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии областного центра.

Воспитанница спортивной школы №2 Анастасия Глотова завоевала золото в беге на 2000 метров. Тренируют Анастасию педагоги Валентина Нерубенко и Людмила Дубровская.