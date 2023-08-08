Белгородка Анастасия Глотова взяла золото на соревнованиях в Минске

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В эти дни в Белоруссии проходят II Игры стран СНГ. Это международные спортивные соревнования. На хи будет разыграно 246 комплектов медалей. Победителей и призеров определят в 20 видах спорта.

Юная спортсменка из Белгорода стала победительницей на соревнованиях в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал мэрии областного центра.

Воспитанница спортивной школы №2 Анастасия Глотова завоевала золото в беге на 2000 метров. Тренируют Анастасию педагоги Валентина Нерубенко и Людмила Дубровская.