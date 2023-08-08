В Белгороде проживающие в ПВР родители смогут выбрать формат обучения для детей. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области родители, проживающие в пунктах временного размещения, смогут выбрать для своих детей удобный формат обучения в новом учебном году. Об этом рассказала на брифинге замгубернатора Ольга Медведева.

Она отметила, что родители по желанию смогут выбрать либо дистанционный формат образования, либо в ближайшей к пункту временного размещения школе. И большинство из них уже выбрали обучение в школе.

- Каждый родитель, как и в других муниципалитетах, принимает решение самостоятельно. Либо дистанционный формат, либо очно в школе. Семьи с детьми мы старались специально поселить в ПВР, где рядом находятся образовательные организации, - сказал Ольга Медведева.