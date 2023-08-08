Жителю Белгородской области ограничили свободу за хранение оружия и наркотиков

Силовики выявили ряд эпизодов, связанных с незаконным приобретением и хранением огнестрельного оружия (карабин, обрез охотничьего ружья, короткоствольное огнестрельное оружие, изготовленное самостоятельно). Помимо этого, у жителя Корочанского района также нашли наркотические вещества - марихуану.

В отношении фигуранта возбуждены уголовные дела за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере и за приобретение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.

Суд признал обвиняемого, ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком 1 год и 9 месяцев. Приговор вступил в законную силу.