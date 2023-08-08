Белгородец, обвиняемый в убийстве и изнасиловании школьницы, объяснил произошедшее. Фото: скриншот видео

Белгородские следователи предъявили обвинение жителю региона в убийстве и изнасиловании 15-летней девочки. Следком опубликовал видео допроса обвиняемого. По словам мужчины, в момент совершения преступления он был пьян.

На опубликованном видео мужчина признал вину в полном объеме. Он объяснил свой поступок состоянием алкогольного опьянения и нехваткой женского внимания.

- Не хватало женского внимания. В состоянии алкогольного опьянения решил воспользоваться, — прокомментировал свой поступок обвиняемый.

Напомним, об пропаже школьницы в Разумном Белгородского района стало известно 5 августа. Днем ранее девочка ушла гулять, но так и не вернулась, и перестала выходить на связь. Подростка искали волонтеры, полиция, общественность и территориальная самооборона.

Тело девочки с признаками насильственной смерти нашли на кладбище 6 августа. Следком сообщил, что 42-летний обвиняемый напал на 15-летнюю школьницу, когда она проходила мимо кладбища. Ранее судимый мужчина изнасиловал девочку, а после задушил, поскольку боялся, что она расскажет о произошедшем правоохранителям.

Следователи направили ходатайство в суд с просьбой заключить обвиняемого под стражу.