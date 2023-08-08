«Сделать быстро и плохо можно. Но потом будут мучиться все» - Гладков о Новой жизни в Белгороде

фото: соцсети Вячеслава Гладкова.

Вячеслав Гладков проверил готовность 4-й очереди домов «Новой жизни» в Белгороде, выслушал доклад подрядчика. Так, сейчас на объекте завершены работы по кровле, фасадам зданий, наружным инженерным сетям и вертикальной планировке территории. На завершающей стадии внутренние отделочные работы и пусконаладка внутренних инженерных сетей.

Глава региона отметил, что есть два проблемных момента – это техусловия по водоснабжению и водоотведению микрорайона, а также решение по строительству парковочных пространств. Гладков поручил отчитаться по согласованным решениям между Министерством строительства, подрядчиком и городской администрацией до конца дня.

- Не нравится мне перекладывать ответственность на других, но более безответственного отношения к своему делу, которое приводит к таким проблемам, которые сейчас пытаемся решить все вместе, трудно даже представить. Предыдущие директора и начальник департамента строительства завели фактически ситуацию в тупик, обманывая людей и не выполняя данные обещания. Сейчас разгребать этот поток обращений приходится всем, - возмутился губернатор.

Гладков также подчеркнул, что сделать быстро и плохо можно, но потом будут мучиться и владельцы квартир, и власти от большого количества жалоб. Повторно он проинспектирует стройку через две недели.