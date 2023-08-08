Полиция предупреждает белгородцев о мошенниках, вовлекающих в совершение диверсий.

В России участились случаи телефонного мошенничества, где аферисты не только похищают деньги у граждан, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов.

Разговор, как правило, начинается со стандартных приемов: подозрительные операции на банковских картах. Незнакомцы сообщают о том, что деньги потерпевших пытаются похитить мошенники или же они уже похищены, но есть возможность их вернуть. Или же предлагают отомстить аферистам или. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких. Но каков бы ни был предлог, все заканчивается одинаково: требованием совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

По сообщению МВД России, большинство жертв мошенников – люди пожилого возраста. Полиция призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия. Помните, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт. Это особо тяжкие преступления, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Если в отношении вас или ваших близких пытаются совершить или уже совершили противоправные деяния – как можно быстрее сообщите о случившемся в полицию.