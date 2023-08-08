В Белгородской области два брата организовали наркопритон у себя дома

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Два брата из Губкина Белгородской области отправятся на скамью подсудимых за организацию наркопритона в своем доме. Полиция установила, что родственники 43-х и 42-х лет в период с 26 июня по 21 июля 2023 года неоднократно предоставляли трем жителям Губкина возможность употребления наркотиков синтетического происхождения в своем жилище, а также сами принимали в этом активное участие. Оперативники обнаружили и изъяли в домовладении братьев приспособления, которые они предоставляли своим «гостям» для употребления наркотических средств.

На подозреваемых заведено уголовное дело за организацию либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору. Братьям грозит от двух до шести лет.

В пресс-службе УМВД региона сообщили, что фигуранты находятся под подпиской о невыезде. Полиция устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Ведется следствие.