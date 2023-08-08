В Белгородской области с начала купального сезона на водоемах погибли 13 человек. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Белгородские спасатели подвели промежуточные итоги по происшествиям на водных объектах с начала купального сезона. Главный государственный инспектор по маломерным судам региона Игорь Чистяков напомнил, что в 2023 году в области оборудовано 124 пляжа для купания.

Спикер рассказал, что с 1 июня по 8 августа на водных объектах области погибли 13 человек, спасены 11. В прошлом году за этот же период погибших было 20. К сожалению, среди погибших есть 15-летняя девочка: она утонула 21 июля в Волоконовском районе, в реке Оскол, купаясь в потенциально опасном месте, необорудованном для купания, без сопровождения взрослых.

Всего с начала года на водных объектах области погибли 18 человек, а спасти удалось – 14.

Как правило, все несчастные случаи происходят в необорудованных местах. Инспекторы ГИМС совместно с сотрудниками МПСГ и инспекторами УНД Главного управления, представителями администраций муниципальных образований, общественных организаций, сотрудниками полиции регулярно проводят патрулирования на водных объектах, в рамках которых распространяют памятки по мерам безопасного поведения на водоемах и проводят профилактические беседы с отдыхающими.

Только в этом сезоне на жителей составили уже 115 административных материалов за купание в неположенных местах. Также к административной ответственности привлечено 128 родителей, дети которых находились у водоемов без присмотра взрослых. Каждый такой случай рассматривает комиссия по делам несовершеннолетних.