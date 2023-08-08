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НовостиОбщество8 августа 2023 10:58

Белгородцев приглашают на экскурсию «Медовый спас» в Город-крепость «Яблонов»

Гостей ждут мастер-классы, концерт и много меда
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Белгородцев приглашают на экскурсию «Медовый спас» в Город-крепость «Яблонов».

Белгородцев приглашают на экскурсию «Медовый спас» в Город-крепость «Яблонов».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

13 августа Белгородский центр туризма предлагает жителям Белгорода побывать в Корочанском районе в «Городе-крепости «Яблонов» на празднике Медовый Спас.

Гостям мероприятия представят продукты пчеловодства от местных производителей. На празднике также выступят творческие коллективы, а туристы смогут пройти мастер-классы по ткацкому, гончарному и кузнечному мастерству.

Для самых маленьких гостей предусмотрены интерактивные площадки и кукольный спектакль. Участники экскурсии также смогут приобрести продукты пчеловодства от Корочанских производителей: мед с орехами и ягодами, прополис и маточное молочко.