Иностранец два месяца жил в ПВР, выдавая себя за жителя Шебекино

Заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева во время брифинга рассказала курьезах, которые происходили в пунктах временного размещения в регионе. Так, недавно пришлось выселить из одного из пунктов мужчину. Выяснилось, что он два месяца выдавал себя за жителя Шебекино и необоснованно пользовался гуманитарной помощью.

- Стали разбираться — он гражданин другой страны, но утверждал, что снимал в Шебекино квартиру. Подтвердить это он не мог и даже не мог назвать ни одной улицы, ни одного дома в Шебекино и сказать, где он снимал. Скорее всего, под шумок, когда люди массово заезжали в ПВР, он тоже заехал и проживал там с июня, - рассказала чиновница.

Ольга Медведева отметила, что такие примеры есть, но в каждом случае власти стараются разобраться в индивидуальном порядке.