В Белгородской области больше 2000 семей получают ежемесячную выплату из маткапитала. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В Белгородской области больше 2 тысяч семей получают ежемесячную выплату из материнского капитала. Размер выплаты равен региональному прожиточному минимуму на детей.

Такой мерой поддержки могут воспользоваться семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека без дополнительных требований к занятости или имуществу родителей. Выплаты из материнского капитала устанавливаются семье на год, по мере истечения этого срока владельцу сертификата следует обратиться в Социальный фонд для продления.

Напомним, начиная с этого года ежемесячная выплата предоставляется на каждого ребенка до 3 лет. Раньше родители могли получить выплату только на второго ребенка. С июня выплата доставляется всем семьям в один день – 5-го числа каждого месяца родители получают средства за предыдущий период.