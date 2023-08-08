Гладков: «Обломки сбитого под Белгородом беспилотника повредили крыши 3 частных домов»

Под Белгородом обломки БПЛА повредили крыши трех частных жилых домов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За прошедшие сутки ВСУ атаковали белгородское приграничье больше 50 раз. Противник вел обстрел из артиллерии, минометов, были сбросы взрывчатки с беспилотников. Информацию об ударах за 7 августа опубликовал губернатор Вячеслав Гладков.

Так, вчера днем на подлете к Белгороду система ПВО сбила беспилотник самолетного типа. Никто не пострадал, однако обломки БПЛА повредили крыши трех частных жилых домовладений.

В Белгородском районе противник выпустил 6 артиллерийских снарядов по селу Нехотеевка. В Журавлевке с БПЛА сброшено одно взрывное устройство, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе. В обоих случаях обошлось без последствий. В результате работы ПВО фрагментами сбитого беспилотника повреждена ЛЭП в одном из населенных пунктов района. Специалисты ее уже восстановили.

Под обстрел ВСУ попала окраина села Староселье в Краснояружском районе – зафиксировано 11 артиллерийских снарядов. Из миномета обстреляли окраину села Вязовое – выпущено 14 снарядов. Пострадавших и разрушений нет.

В Шебекинском городском били из минометов по селу Новая Таволжанка и хутору Панков – зафиксировано 7 и 4 прилета соответственно, по МАПП «Шебекино» – 6. В селе Чураево сбит беспилотник противника. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.